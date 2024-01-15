По прогнозам синоптиков, температура воздуха во Владимирской области превысит климатическую...
По прогнозам синоптиков, температура воздуха во Владимирской области превысит климатическую норму
Как сообщают синоптики, во Владимирскую область атлантический циклон принесет потепление и снегопады. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, потепление связано с восстановлением зонального процесса, при котором воздушные массы будут перемещаться с запада на восток, а северо-западная часть России окажется в центре циклона.
Во вторник, (16 января 2024 года) температура воздуха в регионе будет выше нормы на 4–5 градусов. Температура воздуха днем до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -4°C.
Ветер южный, 4м/с.
Атмосферное давление низкое - 728 - 733 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды:
Наши предки говорили: метель за окном - пчелы будут хорошо роиться, облака по небу плывут - к метели и вьюге. Существовала в народе и такая погодная примета: иней на деревьях и яркие звезды на небе - к ясной погоде.
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