По прогнозам синоптиков, температура воздуха во Владимирской области превысит климатическую...

По прогнозам синоптиков, температура воздуха во Владимирской области превысит климатическую нормуКак сообщают синоптики, во Владимирскую область атлантический циклон принесет потепление и снегопады. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, потепление связано с восстановлением зонального процесса, при котором воздушные массы будут перемещаться с запада на восток, а северо-западная часть России окажется в центре циклона.Во вторник, (16 января 2024 года) температура воздуха в регионе будет выше нормы на 4–5 градусов. Температура воздуха днем до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -4°C.Ветер южный, 4м/с.Атмосферное давление низкое - 728 - 733 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:Наши предки говорили: метель за окном - пчелы будут хорошо роиться, облака по небу плывут - к метели и вьюге. Существовала в народе и такая погодная примета: иней на деревьях и яркие звезды на небе - к ясной погоде.Фото: freepik.com