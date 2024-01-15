Подарок из прошлого: во Владимире был найден уникальный дореволюционный сувенир. Фотографиями...

Подарок из прошлого: во Владимире был найден уникальный дореволюционный сувенир.Фотографиями находки поделились работники Музея непридуманных историй в своем официальном сообществе Вконтакте:- Во время ремонта на первом этаже было найдено стеклянное яйцо - дореволюционный пасхальный сувенир, дошедший до нас в целости! Уникальный по своему значению экспонат, обладающий такой энергетикой, что его никак не хотелось выпускать из рук!Специалисты подсказали музейщикам, что этот предмет можно датировать самым началом XX века, до 1917 года.«Грани мастер нанес вручную, на глазок, а значит второго точно такого же не существует. Синее стекло было выбрано, вероятно, как наиболее доступное, простое для изготовления и огранки, и при этом достаточно эффектное. Представьте себе, скорее всего, это яичко радовало более 100 лет назад владельцев нашего дома - семью купцов Мухановых, и это на данный момент единственный предмет дошедший до наших дней от дореволюционных владельцев...» - поделись работники Музея непридуманных историй.Фото: https://vk.com/nonfictionmuseum