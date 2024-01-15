Приятели из Коврова совершили поистине «взлом года», чтобы добыть пять бутылок крепкого...

Приятели из Коврова совершили поистине «взлом года», чтобы добыть пять бутылок крепкого алкоголя.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего и 33-летнего жителей районного центра.Выяснилось, что в октябре прошлого года приятели решили проникнуть в квартиру к своему знакомому. Мужчина проживал на первом этаже жилого дома.Воспользовавшись тем, что одна из створок на застекленном балконе была открыта, злоумышленники, помогая друг другу, забрались на балкон. Там они обнаружили гаечный ключ, которым взломали замок двери и проникли в квартиру.Самое любопытное, что приятели искали не деньги или драгоценности, а... пять бутылок крепкого алкоголя.После поступившего в полицию заявления от собственника о «проникновении в жилище», полицейские оперативно установили местонахождение воров.Местные жители были задержаны. Уточняется, что они признались в краже.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: freepik.com