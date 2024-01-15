Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Руководство владимирской компании «А-Мега» задолжало работникам 300 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Так, 12 сотрудников предприятия не получали деньги с июля по сентябрь 2023 года, однако директор получал заработную плату своевременно, закупал продукты, оплачивал ремонт техники на производстве.Только после заведения уголовного дела долги перед сотрудниками были погашены, а на руководителя «А-Меги» было заведено уголовное дело по статье 145 УК РФ.