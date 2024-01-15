Семья Кочедыковых демонстрирует свои таланты на общероссийском конкурсе «Это у нас...

Семья Кочедыковых демонстрирует свои таланты на общероссийском конкурсе «Это у нас семейное»Сегодня завершается дистанционный этап масштабного общероссийского конкурса «Это у нас семейное». Свои таланты в нём демонстрирует и семья из Владимира. У них в гостях побывала наша съемочная группа.- Он с телевизора снимает паутину, получается и заходит... кто заходит? Заходит уже дядя Фёдор.Дядя Фёдор, надо было нам сценарий дать почитать.Семья Кочедыковых проводит генеральную репетицию и готовит декорации на своём дачном участке- в виде новогодней ёлки, для финального задания.Замахнулись они на киноадаптацию "Зимы в Простоквашино". Супруги Наталья и Алексей - в роли соответственно мамы и папы дяди Фёдора, старший сын Артур- кот Матроскин, дедушка Сергей Евгеньевич - Шарик.- Дед. Я когда-то слышал, чтобы были ездовые собаки, но чтобы были ездовые коты.С остальными персонажами помогли друзья. Немного фотошопа- снег в деревне Аксёново не такой пушистый, как в Простоквашине, и семейный ремейк готов.- Ничего себе, вашу маму и тут и там передают, до чего техника дошла! Это не техника дошла. Это я сюда дошла!Последний шаг, возможно, ведущий к победе, сделан. Не сорвал съемки даже обрыв линии электропередачи- улица осталась без света.Алексей Кочедыков:- Из-за того, что обрыв, они там на подстанции трансформатор полностью отрубили. Щас как запустят электричество.Полдничать пришлось при свете фонарика. Всего заданий в конкурсе "Это у нас семейное" тридцать. На каждое своё видео. Принять участие в семейных соревнованиях надоумили в школе, рассказывает Наталья, учитель русского языка по образованию.Наталья Кочедыкова:- Получилось так, что я увидела это объявление у группе в соцсети нашей школы. У нас очень активная школа. Зарегистрировались на сайте, осмотрелись и загорелись.Наталья Кочедыкова:- Глядя на остальных, что все так включаются азартно, и мы к этому подключились, начали выполнять задания. Получается на протяжении четырёх недель мы входим в число самых активных семей.Задания самые разные - нужно было продемонстрировать спортивные семейные достижения, показать, что такое "цепная реакция", используя подручные средства, презентовать семейное изобретение. Кочедыковы, учитывая проблемы со светом, представили дедушкину разработку - "дежурный нагреватель"- устройство немного опасное.- Холодная вода поступает по вот этой трубке, проходит этап нагревания.но, в целом, работающее.и вытекает еще через эту трубку уже горячая вода.Также нужно было стать, как минимум на один день волонтером и исполнить музыкальный номер. Это оказалось самым сложным.Наталья Кочедыкова:- Если рассматривать по десятибальной шкале, я пою на тройку, все мои мужчины из команды поют на один-два. И из всего этого нужно было сделать что-то приблизительно похожее, ну что-бы не стыдно было.Артур Кочедыков:- Я никогда особо-то и петь не умел, поэтому мы очень долго старались. И в итоге записали песню.- Это семья, это наша семья. Че-то там с кедами.Участие в марафоне уже принимают сто тысяч семейных команд . Это самый народный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»Серегей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ:- Все задания этого конкурса, должны быть построены так, чтобы в них обязательно могли принять участие все. Рассчитываем, что каждая семья расскажет историю свою.Главные призы - их будет тридцать - это сертификаты на пять миллионов рублей- на улучшение жилищных условий, триста больших семейных путешествий и еще множество других подарков. Полуфинальная стадия- весной, а большой семейный финал назначен на лето.Никита Тарбеев, Михаил Семеняка, Александр Чунаев, "Вести - Владимир".