Смотрите Вести в 9.00: проект вышитая карта Владимирской области объединил мастеров нашего...

Смотрите "Вести" в 9.00: проект вышитая карта Владимирской области объединил мастеров нашего регионаУшли в минус- Когда дома температура ниже плинтуса. Почему жители новостройки на улице Славной в Юрьевце замерзают в своих квартирах?Стабильный рост- Идут поставки в Турцию, Китай, Африку. Первый замгубернатора Александр Ремига - об экономическом потенциале нашего региона. И итогах года.Наш день- И день Владимирской области на масштабной выставке-форуме "Россия". Чем сегодня гордится регион?