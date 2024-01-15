Принять участие могут ученики школ и колледжей искусств.

Принять участие могут ученики школ и колледжей искусств.Сергей Собянин дал старт началу приема заявок на мэра Москвы в сфере культуры и искусства. 33 номинации охватывают различные сферы творчества: гитара, ударные инструменты, эстрадно-джазовое искусство, фольклор, театральное мастерство, современная хореография и другие.Первый этап пройдет с 25 февраля по 10 марта. Комиссия будет просматривать видеозаписи, присланные участниками. На втором этапе – с 20 марта по 10 апреля – состоятся очные прослушивания."Заключительная часть — открытые выступления и выставки на городских площадках — с 20 апреля по 25 мая", – написал Собянин в своем .Мэр отметил, что лауреатами ежегодно становятся 99 участников. При этом конкурсанты получают возможность продемонстрировать свои таланты перед профессионалами. Экспертное жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений.Грантовый фонд составляет 3,74 миллиона рублей. Победители получат от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, в коллективных – от 30 до 150 тысяч.Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручаются с 2015 года лучшим учащимся столичных творческих школ и колледжей. Победителями могут стать ученики школ искусств в возрасте 7-18 лет и студенты средне-специальных учреждений до 20 лет.