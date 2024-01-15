Накануне этого дня корреспондент «АиФ-Владимир» сам вжился в роли следователя, а помог ему в этом следователь-криминалист СУ СКР по Владимирской области Артём Пинаев.

Накануне этого дня корреспондент «33Live.Ru» сам вжился в роли следователя, а помог ему в этом следователь-криминалист СУ СКР по Владимирской области Артём Пинаев.Труп на могилеАртём, почему вы выбрали путь следователя? Это у вас семейное?- Нет, родители были далеки от этой области: отец у меня давно ушёл из жизни, мать работает в сфере торговли. Я же первоначально хотел стать архитектором. Поэтому на день открытых дверей пошёл в колледж, но там разговорился с преподавателем – бывшим адвокатом – он предложил попробовать себя в юриспруденции. Потом поступил в юринститут – понял, что это моё. На стажировку попал в прокуратуру к следователям. И в 2008-м, в год, когда создали Следственный комитет, - я пошёл работать именно туда. Молодым был, романтиком (улыбается).Помните своё первое дело?- Помню свой первый выезд – как раз в 2008-м. Уголовное дело тогда не завели из-за того, что не было состава преступления. В Киржачском районе на могиле своей матери нашли мёртвого мужчину. Рядом с ним – пистолет Макарова. Выяснили, что за несколько дней до инцидента от передозировки наркотиков умерла жена этого мужчины: он на руках принёс её в больницу, но было уже поздно.Однако история имела продолжение: спустя четыре года брат этого мужчины убил главврача больницы – винил его в смерти родственников. Сейчас злоумышленника осудили.Вы сразу стали криминалистом?- Нет. Сначала я работал в Александровском следственном отделе, потом перешёл в Ковровский. Там трудился больше 10 лет следователем по особо важным делам, два года назад перешёл в следователи-криминалисты...ПохитителиНаверное, было много резонансных преступлений...- Да, к примеру, в 2015 году расследовал похищение беженца. Мужчина с семьёй приехал из соседней страны в Камешковский район, снимал там квартиру, устроился на работу, обзавёлся знакомыми. Среди них был некий Максим, который почему-то решил, что у той семьи много денег.4 января – помню, тогда было очень холодно, он с товарищами «под предлогом» поговорить вызвал потерпевшего в подъезд. Тот вышел в домашней одежде - в шортах, тапочках, сверху накинул лёгкую демисезонную куртку. Мужчину затолкали в машину, отвезли в лес, избили, привязали к берёзе и оставили на несколько часов. За это время у него от мороза почернели руки, ноги. Тогда Максим привёз жертву к себе домой и держал его там недели две. А сам отправился к жене потерпевшего и стал требовать миллион рублей. Естественно, у женщины таких денег не было. Когда же похититель вышел из её квартиры, она побежала за ним, но по дороге потеряла злоумышленника из вида и только тогда обратилась в полицию.Пришлось обойти каждую квартиру в этом районе. К сожалению, немного опоздали – буквально перед Крещением Максим вывез мужчину в лес и там зарезал.На допросе он признался, что хотел «проверить себя – насколько далеко сможет зайти». Во время расследования выявили новые эпизоды. К примеру, незадолго до убийства Максим украл ружьё у своего друга, которым, собственно, и угрожал похищенному.Выяснили, что он же украл сейф у местной предпринимательницы – вечером залез к ней в дом, переночевал в гардеробной, а утром, когда та ушла на работу, стащил сейф. Но, вскрыв, нашёл лишь бумаги.В итоге по совокупности преступлений его осудили на 19 лет.Как в детективе?Все, наверное, хотя бы раз смотрели детективы. В жизни всё происходит так же? Допустим, поступает вызов: нашли тело с признаками насильственной смерти. Что дальше?- Первоначально сообщение поступает в полицию, его там регистрируют и, если есть признаки смерти криминального характера, сообщают в Следком. Потом на место выезжает оперативная группа: это судмедэксперт, следователь, криминалист, который помогает добывать доказательства...То есть это сотрудник с чемоданчиком, который обычно в детективах показывают?- Он самый! (улыбается)Что же в чемоданчике лежит?- В первую очередь, разная техника и материалы: дактилоскопический порошок для определения отпечатков пальцев, МИКС-К, ещё его называют криминалистическим светом, через него на предметах проявляются биологические следы – каждый своим цветом, металлодетекторы, оптика – для поиска скрытых камер, самые разные зонды и тд.Для большей наглядности Артём провожает в кабинет для практических занятий. Возле окна - макет места преступления: «убитый» мужчина, сидящий за столом, на полу – пистолет. На столе стоят те самые чемоданы криминалиста. Он достаёт очки и протягивает мне.- Смотрите на эту импровизированную кровь на полу. Что-нибудь видите возле неё?Невооружённым глазом ничего не видно, но сквозь стекла спецочков проявляются тёмные следы. При помощи приборов удалось рассмотреть и скрытые отпечатки пальцев, и биологические выделения. Словом, почувствовала себя героем детективного сериала.А мелки? Помню, в старых фильмах тело обводили специальным мелком.- Сейчас уже так не делают. Тело фотографируют с четырёх ракурсов. Потом к делу приступает судмедэксперт. Он осматривает труп и выясняет, есть ли на нём повреждения, после чего даёт предварительное заключение – от чего скончался человек.Затем уже мы изымаем одежду, на которой преступник мог оставить свои биологические следы или частицы ткани. Далее осматриваем место происшествия, опрашиваем свидетелей...Часто содержимое чемоданчика помогает разоблачить преступника?- Довольно часто. Одно из последних дел: в прошлом году в Коврове убили женщину. Тревогу забила подруга потерпевшей, мол, та на своей машине уехала на свидание и на связь больше не выходила. Подозреваемый, который активно пользовался авто женщины, утверждал, что дама сама его подарила. В квартире мужчины провели обыск, и на ботинках при помощи МИКСа увидели замытые следы крови. Как оказалось, кровь принадлежала убитой.«Спалился» на ДНКВремя не стоит на месте. С развитием технологий стало проще работать?- С появлением базы ДНК, например, стали больше раскрывать преступлений прошлых лет. Так, четыре года назад житель Владимира помогал своей пожилой соседке собрать кровать. Она услугу оплатила. Но на следующий день мужчина вновь пришёл к пенсионерке за деньгами. И когда та отказала, зарезал старушку и забрал украшения. При этом остриём ножа поранил себе ногу. К ране он приложил ватку, которую перед уходом обронил. Из капли крови на ней эксперты выделили ДНК, но в базе его не оказалось. Только в этом году мы вышли на след преступника – он проходил свидетелем по другому уголовному делу, и его биоматериал попал в базу. Во время расследования выяснили ещё одну деталь: украшения преступник сдал в ломбард – неподалёку от ОВД – и там сохранили все его паспортные данные. Сейчас дело направили в суд.У вас непростая служба. Никогда не хотелось поменять сферу деятельности?- Признаюсь, иногда мысли такие были. Работать приходится много, многим жертвовать. Но когда ты докапываешься до истины, видишь результат своей работы, открывается второе дыхание.