О том, что теперь запрещено кататься, было объявлено в паблике городской администрации.

Суздальцы недовольны запретом катания с горок у Кремлёвских валов. О том, что теперь запрещено кататься, было объявлено в паблике городской администрации.По словам властей, такие меры приняты во избежание трамватизма. Местные жители остались недовольны таким решением, по словам Дмитрия Д., с этих горок люди катались давно, но после установки платной горки с родной, Кремлёвской, кататься стало вдруг травмоопасно.Власти пока никак не пояснили своё решение.