Речь идет о компании «Альтернатива», которая обслуживала многоквартирный дом в микрорайоне Юрьевец по адресу Славная, 8. Еще осенью жители рассказали – всё то, во что превратилась

Речь идет о компании «Альтернатива», которая обслуживала многоквартирный дом в микрорайоне Юрьевец по адресу Славная, 8. Еще осенью жители рассказали – всё то, во что превратилась новостройка за год, дело рук управляющей компании. Та, по словам жильцов, не следила за общим состоянием дома, а на просьбы людей обратить внимание хотя бы на вечную сырость и