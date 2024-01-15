Авария произошла в воскресенье около 9 вечера напротив дома №1 на улице Пески Набережные. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. Авария произошла на абсолютно пустой дороге.

Авария произошла в воскресенье около 9 вечера напротив дома №1 на улице Пески Набережные. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. Авария произошла на абсолютно пустой дороге. “Нива” неспеша проезжала перекресток, как вдруг в нее неожиданно влетела фура с полуприцепом. Удар пришелся в водительскую часть легковушки. Большегруз буквально забросил отечественный автомобиль на сугроб. Олег Лапшин,