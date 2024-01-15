В Александрове произошла серьезная авария с участием большегруза, есть пострадавший Полиция...

В Александрове произошла серьезная авария с участием большегруза, есть пострадавшийПолиция выясняет обстоятельства серьёзной аварии с участием большегруза.Она произошла накануне в Александрове. По предварительной информации регионального ГИБДД,69-летний водитель фуры "МАН" из Ярославской области, двигаясь по второстепенной дороге в направлении улицы Первомайской, не уступил дорогу "Ниве", за рулём которой сидел 55-тилетний мужчина. Его госпитализировали.Местные жители под этим постом в соцсетях пишут, что этот участок дороги все выходные был обледенелым - возможно, именно по этой причине водитель фуры попросту не смог затормозить.