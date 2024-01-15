В нормативное состояние приведут участки автодороги Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево. В общей сложности там отремонтируют 4,3 километра пути. Как сообщили в правительстве области,

В нормативное состояние приведут участки автодороги Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево. В общей сложности там отремонтируют 4,3 километра пути. Как сообщили в правительстве области, благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К слову, этот путь соединяет населенные пункты муниципальных образований Анопино и Золотково с районным центром. Также дорога связывается с трассой Р-132 «Золотое кольцо», а еще является для