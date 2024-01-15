Подрядчик, на чьей совести был капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 18 по улице Щорса в городе Кольчугино, решил, что выполнять работу качественно не обязательно. Из-за чего

Подрядчик, на чьей совести был капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 18 по улице Щорса в городе Кольчугино, решил, что выполнять работу качественно не обязательно. Из-за чего подрядчик получил только 300 тысяч, хотя контракт заключен на сумму более 2,1 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе проверки обнаружились протечки вентиляционной шахты,