Правоохранители помогли инвалиду-колясочнику, проживающему на улице Социалистической в Коврове.

Правоохранители помогли инвалиду-колясочнику, проживающему на улице Социалистической в Коврове. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что откидной пандус на входе в подъезд инвалида проржавел и имеет следы надлома. Кроме того, в тамбуре есть пороги, которые затрудняют передвижение на коляске.«По результатам проверки прокурором внесено представление в управляющую компанию, в рамках его рассмотрения откидной пандус отремонтирован, пороги в тамбуре демонтированы», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области. Кроме того, директора УК привлекли к административной ответственности.