В Петушках женщину с двумя несовершеннолетними детьми хотели выселить из муниципальной квартиры «в...

В Петушках женщину с двумя несовершеннолетними детьми хотели выселить из муниципальной квартиры «в никуда».И только благодаря вмешательству прокуратуры вопрос удалось решить. Правда, на это ушло время.Выяснилось, что семья заявительницы, в которой воспитывается двое несовершеннолетних, проживала в муниципальной квартире, предоставленной главе семьи как лицу из числа детей-сирот по договору социального найма.Бывший сирота планировал перезаключить договор с администрацией района на новый срок, однако не успел этого сделать. Увы, он скоропостижно скончался.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали:«Супруга нанимателя обратилась в местные органы исполнительной власти с вопросом о возможности пользования спорным жилым помещением, но положительного результата не достигла. Более того, в ее адрес направлено требование о выселении из квартиры, так как формально оснований для проживания не имелось. Иного жилого помещения для проживания обратившейся и её детям предоставлено не было...»Прокурор района обратился в Петушинский районный суд с исковым заявлением об обязании районного Комитета по управлению имуществом заключить с женщиной договор социального найма жилого помещения.В суде было доказано, что в спорном жилом помещении супруга нанимателя и их дети фактически проживали и вели общее хозяйство. Мужчина намеревался перезаключить договор на новый срок, но не успел это сделать по не зависящим от него обстоятельствам.Суд, согласившись с позицией прокуратуры района, исковые требования удовлетворил. В данный момент с заявительницей заключен договор социального найма.Фото: freepik.com