В посёлке Муромцево Судогодского района сотрудники МЧС спасли котёнка В посёлке Муромцево...

В посёлке Муромцево Судогодского района сотрудники МЧС спасли котёнкаВ посёлке Муромцево Судогодского района во время тушения пожара, сотрудники МЧС спасли котёнка. Сидя в подвале, он едва не погиб. Но его вовремя заметили сотрудники МЧС.Маленького спасёныша назвали Уголёк.Всю ночь он грелся в пожарной машине. "Нам важна каждая жизнь!", - подписали эту фотографию пожарные.