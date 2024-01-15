Комплементы В ГОСТЯХ.
- Здравствуйте! Ну вас и занесло! На престижный район меняться не думали? Хотя кто сюда поедет!
- На лестничной площадке темней, чем у вас в прихожей. Для общественного туалета, конечно, удобно.
- А вы с соседями не ругаетесь? А то у них вся ручка в соплях и звонок оплеванный.
- Что-то никак не пойму, то ли от моих носков пахнет, то ли от ваших тапочек?
- Ой, какая кошечка, у нее глистов нет, а блошки вы чем выводите?
- А что это у вашей собачки, не стригущий лишай? И глазик гноится.
Она не такса? А чего она такая, какая-то вся пришибленная и хроменькая?
На нее шкаф не падал? Что-то он шатается. Любовники не вываливаются?
Шучу!
- А у вас все детишки рахитики, или только младшенький?
- Какие у вас потолки высокие!
еще анекдот!