В столице на масштабной выставке-форуме Россия на ВДНХ прошёл День Владимирской...

В столице на масштабной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошёл День Владимирской областиДелегацию нашего региона возглавил губернатор Александр Авдеев. Чем живёт Владимирская область сегодня? И каков её фундамент? Тему продолжит моя коллега Мария Платанюк.Перезвон с городами Золотого кольца. Тысячелетний Суздаль - в статусе новогодней столицы- ставит новые туристические рекорды. Владимирская область- со своим бесценным ожерельем исторических городов, где жемчужина, конечно, он- город на Каменке- центр притяжения гостей со всей России.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Суздаль, конечно, это душа и сердце нашей страны.В 33-ий регион приезжают семьями. Чтобы убедиться: "Сказка есть! Сказка здесь!".- Вот мы теперь ходим как Снегурочки и танцуем.Истоки российской государственности и великой культуры - на земле Владимиро-Суздальской. Русь былинная, сокровенная "оживает" на белокаменных фасадах суздальского кремля.Владимирская область многогранна. Шедевры белокаменного зодчества- всемирно известные Успенский и Дмитриевский соборы, храм Покрова на Нерли и другие всемирно известные памятники- бережно хранимое наследие. А настоящее и вектор будущего- новые современные объекты. Развитие всех сфер- от строительства до медицины. Владимирская область сегодня- это комфортные дороги. Региональные проекты- такие как Рпенский проезд. На месте нового путепровода еще три года назад были пустырь и ветхие цеха. Теперь же здесь - четырёхполосная магистраль. А также проекты общероссийские. Регион - отныне часть глобального транспортного коридора "Восток".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Теперь перед городом, перед областью стоят новые задачи, у нас появились такие магистрали как М-12, расширяется дорога Владимир - Суздаль.Владимирская область - это экономика "со смыслом". Регион делает ставку на технопарки и кластерный подход. Особые экономические зоны, инновационные технологии, межрегиональная кооперация- все в работе "на максимуме" и уже даёт мощный синергический эффект.Губернатор Александр Авдеев:- Это пример того, как можно быстро, не затягивая реализовывать проекты, если мы работаем как одна команда. Менее чем за полгода мы собрали документы, получили одобрение, этому, конечно, способствовал визит Михаила Владимировича Мишустина. Главное, теперь не ударить в грязь лицом и быстро строить и быстро создавать.Свой медицинский факультет - первый в истории Владимирской области, многопрофильный инфекционный корпус, строительство больниц и ФАПов, школ и современных Домов культуры. Таков нынешний этап развития региона. Края, который сияет на карте России небесной лазурью фресок кисти Андрея Рублёва, золотом куполов, хрустальными гранями рукотворных шедевров мастеров из Гусь-Хрустального, блеском мстёрской лаковой миниатюры...- А этот уникальный проект "Вышитая карта Владимирской области" объединил всех мастеров региона. Над ним они трудились вместе. Огромное полотно, на котором у каждого района- свой вышитый символ- отражение культурного богатства края, его ремесел и культурного наследия. Края, который бережно хранит традиции. И созидает новое.Кстати, достопримечательности региона - из шоколада, крема и глазури- появились и на гигантском прянике. Его специально для выставки-форума "Россия" испекли в Покрове.Мария Платанюк "Вести-Владимир"