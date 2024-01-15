Проруби для купания появятся в в Вяткинском и Лавровском сельских поселениях, а также в городе Судогда. Всего купелей будет 5, сообщили в пресс-службе администрации Судогодского района.

Проруби для купания появятся в в Вяткинском и Лавровском сельских поселениях, а также в городе Судогда. Всего купелей будет 5, сообщили в пресс-службе администрации Судогодского района. Искупаться в Крещение в Судогодском районе можно будет в следующих местах: – на реке Судогда в районе ул. Набережная;– в деревнях Погребищи и Якушево Вяткинского сельского поселения;– в селах