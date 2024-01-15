Пожар произошел в двухэтажном квартирном доме №3 на улице Школьная в селе Косинское Юрьев-Польского района 12 января, ориентировочно в 10 часов утра. Как рассказали «Шестому каналу» в

Пожар произошел в двухэтажном квартирном доме №3 на улице Школьная в селе Косинское Юрьев-Польского района 12 января, ориентировочно в 10 часов утра. Как рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС, очаг пожара был в квартире на втором этаже. Оттуда огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара – 700 квадратных метров. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.