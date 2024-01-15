Об этом рассказал Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания.

Вице-спикер Заксобрания Владимирской области встретился с «Защитниками Отечества». Об этом рассказал сам Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания.На рабочей встрече обсуждались вопросы о выстраивании партнёрства с организациями в сфере патриотического воспитания молодёжи. Кроме того, власти готовы способствовать юридической и психологической поддержки бойцов СВО.Как рассказал вице-спикер Дмитрий Рожков, задача Фонда «Защитники Отечества» - помощь каждому участнику специальной военной операции и его семье. Необходимо использовать ресурсы Фонда, поэтому власти готовы оказывать поддержку.Также совместно будет подготовлен проект по информированию солдат о положенных им выплатах и помощи в профпереподготовке и трудоустройству в будущем.