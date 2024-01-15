Владимирцы могут изучить новый сайт «РуВики» - отечественный аналог «Википендии». Известно, что...

Владимирцы могут изучить новый сайт «РуВики» - отечественный аналог «Википендии».Известно, что сайт «Рувики» - аналог «Википедии». Он заработал сегодня — 15 января в России в тестовом режиме.На данный момент доступно почти 2 млн статей на русском языке. В ближайшее время для пользователей также появится возможность свободно редактировать тексты.«Любой может стать нашим автором, но лишь профессионалы являются гарантами качества материалов», - говорится на главной странице ресурса.Известно, что проект «РуВики» был анонсирован ещё 24 мая прошлого года на одной из сессий РИФ-2023 (Российского Интернет Форума).В планах по развитию сервиса - использование искусственного интеллекта, как для генерации персонализированного контента, так и для верификации информации, публикуемой в энциклопедии.Директор РАЭК Сергей Гребенников отмечает, что у «РуВики» хороший потенциал, хотя это не первый аналог Википедии в России. Например, уже есть проект «Знания».Фото: https://ru.ruwiki.ru/wiki