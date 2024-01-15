Во Владимирскую область в 2024 году должны поступить 10 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».

Во Владимирскую область в 2024 году должны поступить 10 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Об этом рассказала регионального Минздрава.Предполагается, что современные автомобили прибудут летом. Три машины достанутся бригадам Владимира, по 2 машины получат медики Коврова и Мурома, по 1 карете скорой помощи дадут Вязникам, Гусь-Хрустальному и Александрову.Отмечается, что техника приобретается на средства областного бюджета. В текущем году на обновление автопарка скорой помощи направят 55 млн рублей.