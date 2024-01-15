Губернатор Александр Авдеев выступил в День Владимирской области на Международной выставке-форуме Россия.

Губернатор Александр Авдеев выступил в День Владимирской области на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом рассказала регионального правительства.В сообщении отмечается, что сегодня наша область активно развивается. В 33-м регионе увеличивается промышленность и улучшаются условия для жизни граждан. В частности, за последние два десятилетия объём вводимого во Владимирской области жилья вырос в 4 раза.Александр Авдеев выразил огромную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за инициативу проведения Международной выставки-форума "Россия". «Мы рады поделиться тем, что знаем, ценим и любим в нашей области, и тем, куда мы движемся», - сказал губернатор.