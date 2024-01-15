Первенство ЦФО по многоборью среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет прошло в Коломне. В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из 9 регионов страны. Всего было три дисциплины:

Первенство ЦФО по многоборью среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет прошло в Коломне. В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из 9 регионов страны. Всего было три дисциплины: многоборье (500м+1500м+1000м+3000м), многоборье (500м+3000м+1500м+5000м) и масстарт 10 кругов. Как сообщили в региональном министерстве спорта, по итогам двух соревновательных дней владимирский конькобежец Иван Кочетков занял 3