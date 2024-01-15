Владимирских школьников приглашают присоединиться к новому Всероссийскому просветительскому...

Владимирских школьников приглашают присоединиться к новому Всероссийскому просветительскому проекту...в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности.Дан старт "Цифровому ликбезу". Эксперты подготовили три мультипликационных ролика - "Культура работы с данными", "Цифровой след" и "Информационный шум".Из этих видеоматериалов ребята узнают про безопасное поведение в соцсетях и научатся разбираться в подборе контента. В проекте подобраны методические материалы для педагогов, чтобы можно было показать видео детям на уроках ОБЖ и информатики.