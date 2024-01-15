Во Владимире лишь при надзорном сопровождении был погашен крупный долг перед 12 работниками...

Во Владимире лишь при надзорном сопровождении был погашен крупный долг перед 12 работниками предприятия.Напомним, об этом случае мы уже рассказывали ранее, прокуратурой города Владимира была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в деятельности ООО «А-Мега», которое занимается реализацией замороженных продуктов питания.Установлено, что с двенадцатью работниками предприятия, уволенными в период с июля по сентябрь текущего года, окончательный расчет так и не был произведён.Работодателем были проигнорированы обязательства по перечислению более 300 тысяч рублей.При этом, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации показал, что в ее распоряжении было достаточно средств для погашения задолженности.Вместе с тем, руководитель юридического лица предпочел направить деньги на поддержание деятельности учрежденного им предприятия, оптовую закупку продуктов питания, ремонт транспортных средств и пр.По результатам рассмотрения всех материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ («невыплата в течение свыше 2 месяцев заработной платы»).Сообщается, что принятые меры прокурорского реагирования способствовали погашению задолженности перед работниками предприятия в полном объёме.Фото: freepik.com