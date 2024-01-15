ДТП произошло сегодня утром. Пенсионерка шла по проезжей части и попала под колеса 32-го автобуса. Как уточнили в ГИБДД, наезд случился в 10:50 возле дома №48 на улице Диктора Левитана, неподалеку

ДТП произошло сегодня утром. Пенсионерка шла по проезжей части и попала под колеса 32-го автобуса. Как уточнили в ГИБДД, наезд случился в 10:50 возле дома №48 на улице Диктора Левитана, неподалеку от остановки Левино Поле. По предварительным данным, перед автобусом с второстепенной дороги выехал автомобиль “Ситроен”. Пытаясь избежать столкновения, водитель общественного транспорта вырулил на встречку,