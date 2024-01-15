Во Владимире 14 января назвали имена юных поэтов, написавших во время акции «Почта Деда Мороза» лучшие стихи в подарок зимнему волшебнику.

Во Владимире 14 января назвали имена юных поэтов, написавших во время акции «Почта Деда Мороза» лучшие стихи в подарок зимнему волшебнику. Об этом рассказала мэрии.Ребята прислали более 300 писем, и организаторам конкурса было нелегко выбрать победителей. В итоге первое место завоевала 7-летняя Ева Фирсова, второе место досталось 9-летней Софье Крашенинниковой, а третье – четырёхлетней Алине Крючковой. Кроме того, 15-летний Михаил Клюшин получил приз зрительских симпатий «За веру в чудо».«Искренне благодарим всех участников акции и желаем исполнения всех загаданных желаний», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.