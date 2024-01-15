Во Владимире впервые открылась выставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса. Почти 40 лет он посвятил изучению Афона. В своих работах Костас показывает быт и культуру с

Во Владимире впервые открылась выставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса. Почти 40 лет он посвятил изучению Афона. В своих работах Костас показывает быт и культуру с разных сторон. Костас Асимис, автор выставки Там всегда что-то новое. Также как Евангелие читаешь или Библию открываешь, ты вроде бы это все читал и потом – «хопа!». Это