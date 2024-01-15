Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали, почему обладательниц русского сарафана...

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали, почему обладательниц "русского сарафана" называли "крепостной буржуазией"А сейчас небольшой экскурс в историю русского сарафана. Почему обладательниц такого наряда называли "крепостной буржуазией"? И откуда взялось слово "распоясаться"? Об этом расскажет наш корреспондент Ангелина Свищ.Кофточка и юбочка, а вместе они "парочка". Женский костюм, состоявший из двух предметов одного цвета. Наряд с историей дело рук мастерицы Натальи Кондрашиной. Такие шили обычно из сатина, кашемира и шелка. Сарафаны появились в деревнях в конце 19 века. В шутку обладательниц такого наряда называли "крепостной буржуазией", рассказывает Наталья.- Она считалась красивой. Она красива и должна быть сверху и еще шаль или платок.Воссоздавать предметы материального наследия Наталья начала с 12 лет. Поспособствовала этому учительница Галина Федорова, которая прививала детям любовь к народному костюму. Вместе со своим наставником Наталья изучала народное искусство и то , как выглядел народный костюм Владимирской губернии.Наталья Кондрашина, сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы девочки выезжали в Российский этнографический музей, это был 1995 год. Нас водили по экспозициям музея, мы попали в клуб "Ростки", где научились основам ткачества, ткачества поясов на дощечках на бертышке, вышивке. Мы ездили в экспедиции по Владимирской Губернии.Кушак - фамильная реликвия. Передается из поколения в поколения. Это пояс из широкого и длинного куска ткани. Время его чуть тронуло, конечно. Но для Натальи - это настоящая драгоценность и память от прадеда.Наталья Кондрашина, сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Моя мама в советское время носила его как шарф и удивлялась почему он такой колючий, неудобный. Когда я начала заниматься традиционным народным костюмом, я развеяла этот миф, Я ей сказала: "мама, это не шарф это кушак".Одежда всегда является отражением культуры и исторической памяти. Народный костюм формировался под влиянием различных факторов. Основную роль играли климат, географическое положение, особенности уклада жизни, род деятельности и мировоззрение людей. Именно в этих деталях заключается отличие одежды жителей разных регионов России.Наталья Кондрашина, сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Если мы говорим о Южном костюме то это многослойность, это буйство красок, это скажем так обилие украшений, ярких, пестрых лент, галуна, позумента. Если мы говорим о Северном костюме то северный губернии могли похвастаться богатыми жителями, особенно поморы были богаты. В их костюмах присутствовали драгоценные ткани, в основном парча шелк.Женский костюм Владимирской губернии основывался на женском сарафанном комплексе - это объединяющая деталь всех регионов. Основной одеждой владимирской красавицы была рубаха, сарафан двух типов - косоклинный распашной или круглый Московский. Также незамужние девицы на голову повязывали ленты. От остальных отличался скромностью, но главным достоинством были ситцевые ткани. Ситец был визитной карточкой убранства владимирской барышни. Особое внимание уделялось декоративной отделке и вышивке. Именно они делали костюм поистине уникальным и неповторимым.Наталья Кондрашина, сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Владимирский край - это текстильный край. Это такие гиганты как мануфактуры Барановых, Иваново-Вознесенские, Шуйские мануфактуры которые снабжали всю Российскую Империю продукцией. Ну и конечно в фондах и Владимиро-Суздальского музея-заповедника и других региональных музеях хранятся отдельные экспонаты сшитые из владимирских ситцев.Красавицы прошлого любили ткани с природными узорами. Народу растительные мотивы были близки. В красном платье до щиколоток ходили замужние крестьянки из Вязниковского района. Наталья шьет костюмы сама. Этой ткани, к примеру, больше 100 лет.- Каждый защип, каждая складочка 2-3 миллиметра - это очень трудоемкая работа, но это было очень красиво. Окантован простой хлопчатобумажной тканью, как правило контрастный.Вышивка была самым распространенным вариантом рукоделия. Рукава рубахи расшивали так называемыми "Бракаровскими" узорами. Тогда черно-красная вышивка была частью крестьянского быта. Вышивкой украшали и головной убор - сорока с вышитым очельем. Сверху завязывали платок. Прототип находится в Вязниковском музее. В костюме каждая деталь имеет смысл.- Традиционный орнамент очелья - это ромб или членный ромб, который означал засеянное поле. По мнению некоторых исследователей это могло означать крестьянскую усадьбу.Использовалось и множество деталей, которые отличали повседневные и праздничные владимирские наряды: ленты для отделки сарафана - сшитые из барановских ситцев, шнуры ручного плетения, сотканные на дощечках пояса. Плетение поясов девушек занимало не меньше вышивки. Ремеслу девочек обучали с раннего возраста: ведь до замужества она должна была нашить себе достаточно приданого. Ткали чаще всего стоя. Наталья и сейчас придерживается такой традиции.Кстати, пояс был обязательным атрибутом, без которого было стыдно выйти в люди. Отсюда и появилось слово "распоясаться" (утратить сдержанность, неподобающе себя вести). Кроме того, пояс использовался как Оберег, защищал человека от злых сил.- Прототип этого пояса происходит из старообрядческой деревни Курбатиха, бывших Гороховецкий уезд Владимирской губернии. Этот пояспоказала Галине Александровне Федоровой в 1996 году крестьянка старообрядка. Пояс был ее матери, она не продала это пояс не подарила. Старообрядцы по прежнему хранят традиционные вещи, она позволил за фотографировать.Сегодня древние наряды рассматриваешь с удивлением и восхищением. Они напоминают о важности сохранения этого наследия предков , об уважении к истокам. Большинство технологий по изготовлению тканей утрачено. Поэтому реставраторам приходится "несладко". Порой Наталья для нового костюма заказывает ткань.Наталья Кондрашина, сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- К сожалению, сейчас уже нет кого производства и вот я уже не могу приобрести похожие нитки. В основном сейчас все нити с добавлением синтетики. Ткани тоже натуральные очень сложно найти. Наш отечественная текстильная промышленность не выпускает ткани, в основном ситца, такого качества которое было до революции.В ближайших планах у Натальи открыть мастерскую совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Мастерица готова прививать любовь к неповторимому русскому стилю.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"