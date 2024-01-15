Во Владимирской области два виновника крушения грузового поезда возместят крупный материальный...

Во Владимирской области два виновника крушения грузового поезда возместят крупный материальный ущерб.Напомним, в октябре 2022 года Камешковским районным судом был постановлен приговор по уголовному делу о крушении в ноябре 2020 года в районе станции «Новки 1» железнодорожного грузового поезда. Тогда погиб дорожный мастер.Кроме того, была загрязнена нефтепродуктами почва земельных участков, общей площадью 13522,86 квадратных метра, были повреждены десятки вагонов, рельсошпальная решетка и другое железнодорожное оборудование.Приговором суда виновникам преступления тогда назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. А также было признано право ОАО «РЖД» на удовлетворение гражданский иска. Вопрос о размере возмещения материального ущерба передан для рассмотрения.И вот, 10 января 2024 года Камешковским районным судом вынесено решение об удовлетворении искового заявления ОАО «РЖД» к двум виновникам преступления.В пресс-службе Камешковского районного суда сообщают:«… Общая сумма ущерба, причиненного в результате схода грузового состава, составила 393 716 466,24 рубля, которая включает в себя в том числе затраты, осуществленные истцом по устранению причиненного вреда окружающей среде. Поскольку, часть ущерба в размере 183 545 934,02 рубля была возмещена истцу страховой компанией в рамках договора страхования гражданской ответственности, сумма исковых требований к ответчикам составила 210 170 532,22 рубля...»Суд, исследовав представленные материалы, с учетом частичного возмещения одним из ответчиков части ущерба в период рассмотрения дела, вынес решение, которым взыскал с двоих ответчиков в пользу ОАО «РЖД» 210 110 532,22 руб., а также государственную пошлину в доход местного бюджета – 60 000 рублей.Решение суда не вступило в законную силу.Фото: https://t.me/sudpress33