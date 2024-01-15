Об этом рассказали сотрудники Музея непридуманных историй.

Во Владимирской области нашли дореволюционное синее пасхальное яйцо. Об этом рассказали сотрудники Музея непридуманных историй.Так, артефакт был обнаружен во время ремонта, при работах на первом этаже работники заметили синее стекло, показали музейщикам, а после яйцо было выставлено для всеобщего изучения за витриной музея.Как предполагают сотрудники музея, оно принадлежало семье купцов Мухановых, ведь на пасхальном сувенире выгравирована дата 1917-го года, а в это время здесь проживали именно она. Кстати, гравировка была выполнена вручную, значит, второго точно такого же артефакта существовать не может.