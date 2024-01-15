Об этом рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига.

Во Владимирской области острый дефицит специалистов во всех отраслях. Об этом рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига.Особенно нехватка ощущается в регионах около Московской области, люди предпочитают зарабатывать в столице. А молодёжь, которая учиться в других городах, возвращаться в родной регион не торопиться.Так, чтобы привлечь работников, на предприятиях 33-го региона будут поднимать зарплаты и снимать обязательное требование на вышку. Теперь, на работу будут принимать и выпускников колледжей.Сейчас средняя заработная плата по Владимиру – 49 тысяч рублей. Уже в первом квартале этого года цифру пересчитают. Также для привлечения работников предприятия будут строить жильё, куда будут заселять специалистов.Только в 2025 году в Киржаче появится шесть новых заводов, где будут вакантны около двух тысяч рабочих мест. Кроме того, власти думают о заводе мигрантов, один инвестор уже задумался о привлечении 150 рабочих из Бангладеша, ведь среди местных специалистов по пошиву одежды найти не удаётся.