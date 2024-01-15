Во Владимирской области подрядчик сорвал сроки сдачи дороги в деревне Аксеново. Пресс-служба...

Во Владимирской области подрядчик сорвал сроки сдачи дороги в деревне Аксеново.Пресс-служба Народного фронта Владимирской области информирует, что ещё 7 ноября 2023 года была назначена приёмка дороги в деревне Аксеново Петушинского р-на Владимирской области. Но, увы, этого так и не произошло.«Дорога» начала разрушаться буквально на следующий день после укладки асфальта.В Пресс-службе Народного фронта Владимирской области рассказали:«По контракту срок сдачи работ был назначен на 17 июля 2023 года, но асфальт укладывали в дождь и «околонулевую» температуру. По словам местных жителей не было организовано объезда на время проведения работ. В контракте на это выделили 2,3 млн рублей. По словам начальника капитального строительства Петушинского района на сегодняшний день дорога почти завершена, но все засыпано снегом...»Владимир, Баранов, начальник отдела капитального строительства администрации Петушинского района пояснил:- По факту у нас подрядчик допустил просрочку исполнения контракта, за что ему начисляются соответственно штрафные санкции, пение, штрафы. По состоянию на сегодняшний день у нас работы выполнены подрядчиком в полном объёме. Сейчас представлены на приёмку обустройства дороги, так называемые, это дорожные знаки, барьерные ограждения и плюс затраты по Россетям, это перенос коммуникации было по Ростелекому и Воентелекому. Приёмка до конца года, когда дорога ведётся в эксплуатацию...Фото: пресс-служба Народного фронта