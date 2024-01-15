На столько же процентов вырос и минимальный размер оплаты труда. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Как сообщает управление соцзащиты Владимира, МРОТ

На столько же процентов вырос и минимальный размер оплаты труда. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Как сообщает управление соцзащиты Владимира, МРОТ теперь составляет 19 242 рубля. Прожиточный минимум стал ближе к 15-ти тысячам рублей – а именно 14 989. Для работающего населения он составил – 16 338 рублей, для пенсионеров – 12 891 рубль.