Яйцо из синего стекла обнаружили в Музее непридуманных историй во время ремонта на первом этаже. Граненый пасхальный сувенир оказался в идеальном состоянии. Новостью поделились сотрудники

Яйцо из синего стекла обнаружили в Музее непридуманных историй во время ремонта на первом этаже. Граненый пасхальный сувенир оказался в идеальном состоянии. Новостью поделились сотрудники музея в соцсетях, по их словам, эта находка – настоящее староновогоднее чудо. Уникальный артефакт нашли 12 января. Специалисты, осмотрев предмет, сделали вывод, что яйцо относится к самому началу XX века,