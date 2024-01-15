На обновление автопарка СМП будет направлено 55 миллионов рублей, сообщают в правительстве региона. Эти деньги выделены в рамках программы «Развитие здравоохранения Владимирской области» и

На обновление автопарка СМП будет направлено 55 миллионов рублей, сообщают в правительстве региона. Эти деньги выделены в рамках программы «Развитие здравоохранения Владимирской области» и поступят в регион уже этим летом. Владимирская станция скорой помощи получит 3 автомобиля, еще по 2 машины отправятся в Ковровскую и Муромскую СМП. По одному авто получат станции скорой помощи Вязников