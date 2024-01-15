Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своём выступлении на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Валовый региональный продукт Владимирской области вырос в 15 раз за прошедшие 20 лет. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своём выступлении на выставке-форуме «Россия» в Москве.Так, в 2004 году ВПР 33-го региона составлял 50 миллиардов рублей, сейчас же, по словам главы области, он приближается или превосходит 800 миллиардов рублей. А уровень бедности снизился в три раза.Сейчас, как подчеркнул губернатор, внутри Владимирской области реализуются очень крупные проекты, которые лет 10-15 казались невозможными – открытие медвуза, строительство большого количества школ и комплексное обновление инфраструктуры здравоохранения.