Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

За три месяца более тысячи владимирских мам получили послеродовой подарок. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Так, с 1 октября 2023 года на территории Владимирской области появилась новая мера поддержки новоиспечённых родителей – либо выплата 10 тысяч рублей, либо коробка с принадлежностями. В такой коробочке содержаться комплекты полотенец, одежды, наборы пелёнок, одеяла, а также средства гигиены, ростомер, бутылочки (и даже подогреватель для неё), игрушка и открытка с поздравлением.Как показывают цифры, в основном, люди берут деньги, за три месяца 955 родителей выбрали их, и только 100 мамочек отдали предпочтение коробке с принадлежностями.