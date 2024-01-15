Житель Киржача умудрился зарегистрировать в своем доме 32 мигрантов из Средней Азии Об этом...

Житель Киржача умудрился зарегистрировать в своем доме 32 мигрантов из Средней АзииОб этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что летом прошлого года 43-летний житель Киржача оформил в общей сложности 32 уведомления о прибытии граждан среднеазиатских республик, указав местом их проживания свой частный дом.«При проверке выяснилось, что фактически иностранцы по месту регистрации не проживали, а сам мужчина изначально не планировал предоставлять им жилье...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время дознавателем Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении местного жителя (фигуранта) возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации».Фото: freepik.com