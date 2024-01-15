Житель Коврова нарушил требования по защите государственной тайны. Пресс-служба УФСБ России по...

Житель Коврова нарушил требования по защите государственной тайны.Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщила, что выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Коврова (1997 года рождения), причастного к нарушению требований по защите государственной тайны.По версии следствия, фигурант был трудоустроен на одном из предприятий Коврова, и у него был допуск к секретным сведениям.С учетом всех обстоятельств мужчина дал согласие на частичные, временные ограничения своих прав, в том числе права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет (со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и пр)Установлено, что последний раз фигурант знакомился с совершенно секретными сведениями, составляющими государственную тайну, в октябре 2021 года.В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области поясняют:«… При увольнении с предприятия в июле 2022 года подозреваемый был ознакомлен с положением ст. 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в связи с чем ему было ограничено право на выезд из Российской Федерации до октября 2026 года. Однако уже в сентябре 2022 года гражданин сознательно проигнорировал данное ограничение и пересек государственную границу РФ».СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ («выезд из Российской Федерации гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне...»)Фото: freepik.com