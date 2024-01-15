43-летнего жителя Киржача обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

43-летнего жителя Киржача обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что летом 2023 года мужчина оформил 32 уведомления о прибытии иностранцев из среднеазиатских государств. В качестве места проживания гражданин указал собственный дом.«Однако при проверке выяснилось, что фактически иностранцы по месту регистрации не проживали, а сам мужчина изначально не планировал предоставлять им жильё», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Расследование продолжается.