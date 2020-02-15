Совершить замену паспорта возможно не только при личном обращении в органы МВД и МФЦ, но также онлайн на портале «Госуслуги»...

УВД по ЦАО напоминает, что совершить замену паспорта возможно не только при личном обращении в органы МВД и МФЦ, но также онлайн на портале «Госуслуги».Если у вас изменилась фамилия, имя, отчество или паспорт пришел в негодность, либо вы достигли 20-ти или 45-летнего возраста или обнаружены неточности в персональных данных, то подать заявление о замене паспорта можно не выходя из дома, а получить новый паспорт в течение часа после предъявления оригиналов документов!Необходимо заполнить заявление в электронном виде о замене паспорта гражданина Российской Федерации на Едином портале государственных услуг и можно оценить все преимущества безбумажного документооборота и получения государственной услуги без потери времени и качества, а еще и экономическую выгоду:- круглосуточная доступность портала, возможность подачи заявления из любого удобного для заявителя места (независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет);- информирование гражданина о стадиях оформления документа, путем направления ведомством в его «Личный кабинет» электронных уведомлений;- государственная услуга предоставляется в день обращения в течение часа;- отсутствие очереди (выделены отдельные часы приема);- не требуется печать и заполнение бланков;- предоставляемая скидка на оплату госпошлины в размере 30% при оплате через Единый портал: пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации составит 210 рублей, вместо 300, а в случае порчи паспорта – 1050 рублей, вместо 1500.Обращаем внимание, что воспользоваться услугой по замене паспорта в случае достижения 20-ти и 45-летнего возраста можно только в случае, если гражданин заблаговременно зарегистрирован на Едином портале и имеет подтвержденную учетную запись («Личный кабинет»).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61