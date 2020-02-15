20 февраля в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится 20-й Общегородской диктант.Традиционное общегородское мероприятие приурочено к празднованию Международного Дня родного языка (International Mother Language Day, 21 февраля) и проводится в рамках Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подбор текста для диктанта, его озвучивание и проверочные работы проводят опытные преподаватели кафедры русского языка.
Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте библиотеки.
Написать Общегородской диктант можно не только в областной научной библиотеке, но и удалённо в режиме онлайн. Для этого необходимо скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его, 20 февраля включить прямую трансляцию диктанта, писать текст диктанта от руки на фирменном бланке.
21 февраля, необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 15:00 и получить персональный порядковый номер, Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу [email protected]
не позднее 15:00 и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту
По результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки. Вход свободный