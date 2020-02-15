АФК Система Владимира Евтушенкова планирует создать сеть 4-звездочных отелей под брендом Cosmos.

АФК "Система" Владимира Евтушенкова планирует создать сеть 4-звездочных отелей под брендом Cosmos.По мнению авторов проекта, новые отели будут востребованы из роста внутреннего туризма и роста потока зарубежных туристов, а в России недостаточно хороших гостиниц европейского уровня.До конца 2022 года планируется открыть в разных городах России не менее 10 новых гостиниц на 4 тысячи номеров общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, сообщил изданию "Ведомости" Александр Швейн, президент Cosmos Hotel Group (входит в корпорацию "Система").Первый отель сети Cosmos Petrozavodsk на 103 номера уже работает. В ближайшее время заработают два отеля сети в Москве и в Сегеже в Карелии. Планируется открытие отелей и в других крупных городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске, Ростов-на-Дону, Ставрополе.Постройка одного отеля оценивается в 1,5 миллиарда рублей.