Дорогомиловский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 12 апреля Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро Парк Победы.

Дорогомиловский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 12 апреля 29-летнюю уроженку Узбекистана Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы".Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.Она пояснила, что арестованная женщина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье № 125 Уголовного кодекса РФ – "заведомое оставление без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению".Мальчика возле станции метро обнаружил сотрудник подземки. Ребенок лежал на снегу, завернутый в одеяло. На вид ему не больше двух-трех месяцев.Каримова была задержана 13 февраля полицией в Подмосковье и на допросе полностью признала свою вину, сообщив, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей.Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на один год или исправительными работами на тот же срок или штрафом в размере 80 тысяч рублей.