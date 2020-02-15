Самый далёкий объект, когда-либо посещавшийся космическим аппаратом, почти не изменился со времён рождения Солнечной системы. Новые данные о нём помогли учёным заглянуть глубоко в прошлое и разобраться в механизмах образования планет.

Самый далёкий объект, когда-либо посещавшийся космическим аппаратом, почти не изменился со времён рождения Солнечной системы. Новые данные о нём помогли учёным заглянуть глубоко в прошлое и разобраться в механизмах образования планет.Достижение описано в трёх научных статьях (1, 2, 3), опубликованных в престижном журнале Science.Зонд "Новые горизонты" (New Horizons) 1 января 2019 года пролетел в непосредственной близости от объекта Аррокот, ранее неофициально известного как Ультима Туле . Тем самым тот стал самым далёким небесным телом, когда-либо посещавшимся космическим аппаратом.Небольшой объект на окраинах Солнечной системы - настоящий подарок для астрономов, желающих понять, как образовались планеты. Ведь он почти не изменился со времён своего рождения.Скромная масса небесного тела означает, что гравитация не запустила в его недрах активных геологических процессов, до неузнаваемости изменивших вещество планет. К тому же снимки показывают, что на его поверхности мало метеоритных кратеров. Другими словами, мы видим Аррокот практически таким, каким он появился на свет.Используя самые подробные сведения о форме, рельефе и химическом составе небесного тела, исследователи, по-видимому, ответили на вопрос, волнующий специалистов десятилетиями. Это вопрос о происхождении планетезималей - зародышей планет.Одна из теорий гласит, что пылевое облако на месте будущей планетезимали плавно сжимается под действием собственной гравитации. Из этого вещества и формируется зародыш будущей планеты. При этом в облаке могут образоваться несколько крупных тел, которые плавно слипаются друг с другом.Альтернативная модель предполагает куда более бурный процесс. Небольшие объекты формируются из пыли в разных частях Солнечной системы, а потом сталкиваются на большой скорости. В результате этих столкновений и образуется планетезималь. Таким образом, она состоит из множества фрагментов, образовавшихся далеко друг от друга (как сказано у классика, "если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...").Собрав все возможные данные и воссоздав по ним историю Арракота, исследователи уверенно сделали выбор в пользу первой теории.Как известно, это небесное тело выглядит так, как будто оно состоит из двух слипшихся между собой отдельных объектов. Именно такое событие, согласно данным новых исследований, имело место в истории небесного тела.По расчётам учёных, две части Арракота сформировались неподалёку друг от друга и двигались друг относительно друга с небольшой скоростью. Обращаясь вокруг общего центра масс, они постепенно приближались друг к другу и в конце концов плавно "состыковались".На этот сценарий указывает целый набор признаков. Во-первых, обе части небесного тела имеют практически одинаковый состав. А это означает, что они образовались в одном относительно небольшом пылевом облаке.Во-вторых, экваторы и полюса обоих объектов поразительно хорошо совпали друг с другом. Это легко объяснить, если они исполняли медленный орбитальный танец, позволяя гравитации их выравнивать. Это было бы просто невероятным совпадением, если бы один из них примчался на большой скорости из далёких краёв и с налёту врезался в другой, как предполагает конкурирующая теория.Наконец, как уже упоминалось, на поверхности Аррокота почти нет ударных кратеров. Значит, он не подвергался бомбардировке быстрыми объектами.Планетологи предполагают, что сценарий образования этого далёкого небесного тела может быть общим не только для Солнечной системы, но и для всего космоса.""Новые горизонты" поразительны, поскольку они изменяют наши знания и понимание того, как планетные тела образуются в солнечных системах по всей Вселенной", - восхищается Лори Глэйз (Lori Glaze), директор Отделения наук о планетах НАСА.Впрочем, нельзя исключать и того, что сценарии образования планет и менее крупных тел весьма разнообразны. Так ли это, покажут новые аппараты и новые будущие исследования.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как ещё учёные пересматривают теории образования планет.