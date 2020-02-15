Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов стал членом Совета Федерации. Об этом говорится в постановлении врио губернатора Калужской области.

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов стал членом Совета Федерации. Об этом говорится в постановлении врио губернатора Калужской области, передает "Интерфакс".В четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.На посту губернатора Калужской области Артамонов проработал почти 20 лет.