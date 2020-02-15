Астронавт Кристина Кук, вернувшаяся с Международной космической станции (МКС), опубликовала трогательное видео. На нем запечатлено, как дома ее встретила любимая собака.

Астронавт Кристина Кук, вернувшаяся с Международной космической станции (МКС), опубликовала трогательное видео. На нем запечатлено, как дома ее встретила любимая собака."Даже не знаю, кто из нас больше волновался. Я рада, что она не забыла меня за год", – написала Кох в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Christina Hammock Koch (@astro_christina) 13 Фев 2020 в 11:25 PST6 февраля американка Кристина Кук, а также россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано вернулись с МКС. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" приземлился в Казахстане. Пармитано на посту командира МКС сменил космонавт Олег Скрипочка.Кристина Кук провела на МКС 328 дней. Она побила рекорд по длительности пребывания женщины в космосе.